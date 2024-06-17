Глава Минобороны проинспектировал центр управления Сухопутных войск
Министр обороны Андрей Белоусов прибыл с инспекцией в центр управления российских Сухопутных войск. Об этом говорится в сообщении Минобороны.
Отмечается, что глава военного ведомства заслушал доклады руководителей главного командования «по вопросам боевого управления объединениями, соединениями и воинскими частями», текущей обстановке в зоне специальной военной операции и действиям противника.
В Минобороны подчеркнули, что главнокомандующий СВ Олег Салюков доложил Белоусову о выполняемые задачах, в частности, подготовке офицерских кадров и взаимодействии с оборонно-промышленными предприятиями для оперативной поставки в войска необходимого объема современного вооружения и военной техники.
На минувшей неделе министр обороны проинспектировал командный пункт ВКС РФ, напоминает 360.ru.
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