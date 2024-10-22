Глава МИД РФ отметил вклад премии «Экология – дело каждого» в природоохранное дело
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в видеообращении к участникам пятого юбилейного сезона Международной премии «Экология – дело каждого» отметил вклад молодежи и детей в природоохранное дело.
Он отметил, что премия Росприроднадзора является полезным проектом, который способствует формированию активной жизненной позиции и экологической осведомленности подрастающего поколения. В видеообращении к участникам премии министр заявил, что Россия придает особое значение охране окружающей среды, а уникальные лесные, водные и земельные ресурсы нуждаются в бережном отношении и заботе каждого жителя страны. Лавров отметил, что на региональном и федеральном уровнях реализуются профильные природоохранные программы.
«За прошедшие годы премия «Экология – дело каждого» стала полезным проектом. За это время более 200 тысяч неравнодушных людей из десятков стран мира поделились своими идеями о том, как сделать наш общий дом опрятнее и чище», – сказал министр.
Глава МИД РФ также подчеркнул, что Россия на разных международных площадках твердо привержена линии, которая направлена на поиск совместных ответов на такие экологические вызовы современности, как борьба с загрязнением окружающей среды, сохранение биологического разнообразия и изменение климата. Таким образом, Россия выступает за взаимоуважительное сотрудничество для достижения разумного баланса между социально-экономическим развитием государств и природоохранной деятельностью.
Международная премия «Экология – дело каждого» была учреждена Росприроднадзором 31 марта 2021 года. Премия проводится каждый год и присуждается за интересные идеи, проекты и инициативы, посвященные сохранению окружающей среды. В ней могут принять участие как дети, так и взрослые. Юбилейный пятый сезон стартовал 1 августа, прием заявок будет идти до 1 апреля 2025 года.
За четыре сезона в премии участвовали все пять континентов мира – подано более 210 тысяч заявок из 78 государств, в том числе всех регионов России. Победители и призеры получили планшеты, смартфоны, путевки на Черное море, обучающие курсы, а также преимущества при поступлении в 120 российских вузов, включая РУДН, Северо-Кавказский федеральный университет и ВШЭ.
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