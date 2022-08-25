Глава МЧС заявил о диверсиях с поджогами лесов в Рязанской области

В лесах Рязанской области были совершены поджоги, что и привело к таким масштабным пожарам. Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков.

Площадь лесных пожаров в Рязанской области увеличилась на 29%

«Мы видим определенные диверсионные моменты. В голове пожара есть элементы поджогов», - приводит его слова ТАСС.

Куренков отметил, что на данный момент эта информация проверяется, с такими фактами будут разбираться следственные органы. Министр подчеркнул, что от населения также ждут информацию о том, кто этим мог заниматься. Также глава МЧС добавил, что фронт пожара растянулся на 11 километров.

Ранее, 24 августа, президент России Владимир Путин выразил надежду, что в ближайшие дни лесные пожары в регионах страны удастся локализовать.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:ПожарыМЧС РФРоссия
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