Глава МЧС заявил о диверсиях с поджогами лесов в Рязанской области

«Мы видим определенные диверсионные моменты. В голове пожара есть элементы поджогов», - приводит его слова ТАСС.

Куренков отметил, что на данный момент эта информация проверяется, с такими фактами будут разбираться следственные органы. Министр подчеркнул, что от населения также ждут информацию о том, кто этим мог заниматься. Также глава МЧС добавил, что фронт пожара растянулся на 11 километров.

Ранее, 24 августа, президент России Владимир Путин выразил надежду, что в ближайшие дни лесные пожары в регионах страны удастся локализовать.

