Площадь лесных пожаров в Рязанской области увеличилась на 29%
Площадь лесных пожаров в Рязанской области меньше чем за сутки выросла почти на треть и составила 15,2 тыс га. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
Агентство отмечает, что площадь возгораний увеличилась на 29%.
«По состоянию на 08.00 мск, площадь очагов лесных пожаров в Рязанской области составляет 15,227 тысячи гектаров», — подчеркнул собеседник РИА Новости.
При этом на 16:00 24 августа пожары действовали на площади 11,716 тысячи гектаров.
Накануне президент Владимир Путин провел совещание по вопросу ликвидации пожаров в российских регионах. Глава государства попросил принять необходимые меры по ликвидации возгораний, минимизации ущерба и защите людей и природы, пишет РИА ФАН. Кроме того, Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину и мэру Москвы Сергею Собянину посетить территории, страдающие от лесных пожаров, отмечает Ura.ru.
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