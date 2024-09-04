Глава МАГАТЭ Гросси завершил визит на Запорожскую АЭС
Делегация Международного агентства по атомной энергии во главе с руководителем Рафаэлем Гросси посетила 4 сентября Запорожскую атомную электростанцию. Группа МАГАТЭ прибыла туда со стороны Украины, проезд через линию соприкосновения был организован через контрольно-пропускной пункт возле города Васильевка.
Глава МАГАТЭ совершил уже пятый визит на Запорожскую АЭС с начала спецоперации на Украине. Днём ранее Гросси провел встречу с украинским министром энергетики Германом Галущенко и руководителем «Энергоатома». Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», до конца текущей недели Гросси проведет переговоры с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым в Калининграде. Курскую АЭС Гросси посетил 27 августа.
Крупнейшая в Европе Запорожская АЭС находится на левом берегу Днепра возле города Энергодар. Российские войска взяли её под контроль в октябре 2022 года.
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