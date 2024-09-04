Глава МАГАТЭ Гросси завершил визит на Запорожскую АЭС

Песков ответил на слова Зеленского об оккупации пограничья Курской области

В Курской области нашли более 500 человек, считавшихся пропавшими без вести

Пожар на нефтебазе в Каменском районе Ростовской области локализован

В Забайкалье на одной и той же станции второй раз за два дня сошли вагоны

Курортный сезон на юге России продлится до начала октября