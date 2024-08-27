Глава МАГАТЭ назвал преувеличением сравнение Курской и Чернобыльской АЭС
Сравнивать Чернобыльскую и Курскую АЭС напрямую «не совсем правильно». Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
При этом он указал, что на станции в Курчатове работает реактор такого же типа - РБМК, не имеющий специальной защиты.
«РБМК по своей конструкции не имеет защитной оболочки, контейнмента... Его активная зона находится практически в обычном здании и очень уязвима для ударов артиллерии или ударов дронов», — заключил Гросси.
Ранее глава МАГАТЭ заявил, что в случае внешнего воздействия на активную зону реактора Курской АЭС может произойти ядерный инцидент, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru