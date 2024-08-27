Глава МАГАТЭ назвал преувеличением сравнение Курской и Чернобыльской АЭС

При этом он указал, что на станции в Курчатове работает реактор такого же типа - РБМК, не имеющий специальной защиты.

«РБМК по своей конструкции не имеет защитной оболочки, контейнмента... Его активная зона находится практически в обычном здании и очень уязвима для ударов артиллерии или ударов дронов», — заключил Гросси.

Ранее глава МАГАТЭ заявил, что в случае внешнего воздействия на активную зону реактора Курской АЭС может произойти ядерный инцидент, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

