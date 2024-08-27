Глава МАГАТЭ назвал преувеличением сравнение Курской и Чернобыльской АЭС

Сравнивать Чернобыльскую и Курскую АЭС напрямую «не совсем правильно». Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

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При этом он указал, что на станции в Курчатове работает реактор такого же типа - РБМК, не имеющий специальной защиты.

«РБМК по своей конструкции не имеет защитной оболочки, контейнмента... Его активная зона находится практически в обычном здании и очень уязвима для ударов артиллерии или ударов дронов», — заключил Гросси.

Ранее глава МАГАТЭ заявил, что в случае внешнего воздействия на активную зону реактора Курской АЭС может произойти ядерный инцидент, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МАГАТЭЧернобыльская АЭСАЭСКурская Область

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