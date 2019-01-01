Глава Кузбасса отреагировал на просьбу жителей Киселевска об убежище в Канаде

Сообщается, что он отдал поручение мэру Киселевска, а также своим заместителям встретиться с жителями города, а также найти варианты решения проблемы, которые стали причиной обращения к канадскому лидеру.

Незадолго до этого жители записали видеообращение, в котором сообщили о сложной экологической обстановке в городе. Они уточнили, что такое положение связано с добычей угля «открытым способом рядом с жилыми домами». В частности, люди указали на чёрный снег зимой и горящие угольные пласты. По их словам, в регионе зафиксирован рост числа онкологических заболеваний. Его жители Киселевская связали который они связывают с проблемами экологии.

Ранее сообщалось, что Минприроды ведет переговоры с торговыми сетями и производителями о введении скидок для покупателей, которые отказываются от пакетов из пластика. Руководитель Общественной потребительской инициативы Олег Павлов в эфире НСН выразил сомнения в успехе таких переговоров.

