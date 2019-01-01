Минприроды потерпит поражение в войне с пластиковыми пакетами
Руководитель Общественной потребительской инициативы в эфире НСН рассказал, как надо отучать россиян от целлофана.
Минприроды ведет переговоры с торговыми сетями и производителями о введении скидок для покупателей, которые отказываются от пакетов из пластика. Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал глава ведомства Дмитрий Кобылкин.
Руководитель Общественной потребительской инициативы Олег Павлов в эфире НСН выразил сомнения в успехе таких переговоров.
«Инициатива, в целом, хорошая. Чем меньше будут в магазинах брать или покупать пластиковые пакеты, тем лучше для природы и экологии. Другое дело, что у граждан нет альтернативы, нас не приучают к альтернативе – использовать многоразовые сумки из каких-то экологических материалов. Но эта инициатива Минприроды выглядит странно с той стороны, что у него нет инструментов воздействия на торговые сети. Торговые сети только сами могут проявить такую инициативу. Мы знаем, что есть отдельные проекты по использованию перерабатываемых пакетов, замене пакетов на многоразовые. Идея позитивная, но в ее основе должно лежать просвещение граждан с самого раннего возраста. Иначе люди по-прежнему будут делать так, как им удобнее и пользоваться обычными пластиковыми пакетами», - пояснил он.
Напомним, ранее власти Танзании ввели с 1 июня запрет на ввоз, использование и хранение пластиковых пакетов.
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