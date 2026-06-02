Глава Кубани Кондратьев запретил чиновникам выезжать из региона

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ограничил выезд за пределы региона для руководителей местной администрации. Соответствующее распоряжение опубликовано пресс-службой ведомства.

Под запрет попали заместители главы субъекта и руководители краевых министерств с департаментами. Кондратьев отметил, что «в условиях современных вызовов мы все должны работать в режиме повышенной готовности» для обеспечения безопасности жителей и туристов.

Ограничения будут действовать в период отпусков и в нерабочее время, за исключением официальных командировок. Губернатор также рекомендовал соблюдать этот запрет главам муниципальных образований.