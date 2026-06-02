Глава Кубани Кондратьев запретил чиновникам выезжать из региона
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ограничил выезд за пределы региона для руководителей местной администрации. Соответствующее распоряжение опубликовано пресс-службой ведомства.
Под запрет попали заместители главы субъекта и руководители краевых министерств с департаментами. Кондратьев отметил, что «в условиях современных вызовов мы все должны работать в режиме повышенной готовности» для обеспечения безопасности жителей и туристов.
Ограничения будут действовать в период отпусков и в нерабочее время, за исключением официальных командировок. Губернатор также рекомендовал соблюдать этот запрет главам муниципальных образований.
Подобные меры приняты для поддержания высокой готовности системы управления на фоне действующего в крае режима среднего уровня реагирования.
Регион регулярно сталкивается с атаками украинских беспилотных летательных аппаратов. Так 2 июня на Ильском НПЗ произошёл пожар из-за атаки БПЛА, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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