Глава Кубани исключил риски для экологии после ЧП с танкерами

По его словам, в границах четырёх населённых пунктов Темрюкского района ввели режим «повышенной готовности», однако если пятно мазута достигнет берега Таманского полуострова, то будет объявлен режим ЧС.

«По последней информации, на данный момент такого загрязнения не обнаружено», - отметил Кондратьев.

Он также призвал ответственные службы «максимально быстро купировать пятно», не позволив ему достигнуть берега.

Ранее академический эколог Артем Акшинцев заявил «Радиоточке НСН», что Чёрное и Азовское моря– достаточно биопродуктивные регионы, потому разлив мазута на территории не приведет к катастрофическим последствиям.

