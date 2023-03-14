Глава Крыма предложил «обнулить» и выгнать из России противников государства
Глава Крыма Сергей Аксенов предложил внести поправки в федеральное законодательство в отношении публично критикующих Россию, сообщает РИА Новости.
Он отметил, что собственность россиян в Крыму не попадает под национализацию независимо от их гражданской позиции, но противникам государства нужно запретить вести бизнес в стране.
«Я считаю, что всех людей, которые против страны выступают, надо законодательно «обнулить». Как минимум выгнать из страны, они вообще здесь появляться не должны, зарабатывать здесь не должны», - сказал Аксенов.
Ранее мать актера Кирилла Канахина, участвовавшего в теракте в Брянской области, заявила, что отреклась от сына после произошедшего.
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