Расторгуев: Покинувшие РФ артисты вернутся обратно

Уехавшие из РФ артисты вернутся, сообщает ТАСС со ссылкой на солиста коллектива «Любэ» Николая Расторгуева.

Путин поздравил певца Расторгуева с юбилеем

По его словам, тех, кто покинул страну, единицы, а «все остальные здесь». Музыкант считает, что за границей «мы там никому не нужны». Расторгуев отметил, что артисты вернуться, но с позором.

Ранее солист подарил участникам спецоперации гитары со своим автографом. По его словам, музыка помогает справляться с тяжелыми испытаниями на передовой.

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ФОТО: Ольга Махалова
ТЕГИ:Музыканты
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