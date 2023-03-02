Расторгуев: Покинувшие РФ артисты вернутся обратно

По его словам, тех, кто покинул страну, единицы, а «все остальные здесь». Музыкант считает, что за границей «мы там никому не нужны». Расторгуев отметил, что артисты вернуться, но с позором.

Ранее солист подарил участникам спецоперации гитары со своим автографом. По его словам, музыка помогает справляться с тяжелыми испытаниями на передовой.

