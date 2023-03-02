Расторгуев: Покинувшие РФ артисты вернутся обратно
2 марта 202306:42
Уехавшие из РФ артисты вернутся, сообщает ТАСС со ссылкой на солиста коллектива «Любэ» Николая Расторгуева.
По его словам, тех, кто покинул страну, единицы, а «все остальные здесь». Музыкант считает, что за границей «мы там никому не нужны». Расторгуев отметил, что артисты вернуться, но с позором.
Ранее солист подарил участникам спецоперации гитары со своим автографом. По его словам, музыка помогает справляться с тяжелыми испытаниями на передовой.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru