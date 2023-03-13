«Органы накажут»: Мать отреклась от актера Канахина после теракта под Брянском

Женщина заявила, что теперь считает сына предателем. «Я не одобряю это ни в коем случае. Страна его накажет. Государство накажет. Органы его накажут. И наказание должно быть справедливое», - сказала она изданию.

2 марта в Брянскую область с территории Украины проникла диверсионно-разведывательная группа. Под атакой диверсантов оказались два села — Любечане и Сушаны, которые находятся в непосредственной близости от границы с Украиной. Губернатор региона Александр Богомаз сообщил о двух погибших, был ранен ребёнок. Среди нападавших на фото и видео был замечен человек, похожий на Канахина.

Ранее мать Канахина не верила в участие сына в теракте в Брянской области. Она ужаснулась при мысли, что её сын мог бы пойти войной против своего народа.

