«Органы накажут»: Мать отреклась от актера Канахина после теракта под Брянском
Мать актера Кирилла Канахина, участвовавшего в теракте украинских войск в Брянской области, Валентина Павловна заявила, что отреклась от сына, потому что её отец погиб на Великой Отечественной войне. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Женщина заявила, что теперь считает сына предателем. «Я не одобряю это ни в коем случае. Страна его накажет. Государство накажет. Органы его накажут. И наказание должно быть справедливое», - сказала она изданию.
2 марта в Брянскую область с территории Украины проникла диверсионно-разведывательная группа. Под атакой диверсантов оказались два села — Любечане и Сушаны, которые находятся в непосредственной близости от границы с Украиной. Губернатор региона Александр Богомаз сообщил о двух погибших, был ранен ребёнок. Среди нападавших на фото и видео был замечен человек, похожий на Канахина.
Ранее мать Канахина не верила в участие сына в теракте в Брянской области. Она ужаснулась при мысли, что её сын мог бы пойти войной против своего народа.
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