Прокурор попросил заочно приговорить Невзорова к 9 годам колонии
Гособвинение попросило Басманный суд Москвы признать журналиста Александра Невзорова (признан в РФ иноагентом) виновным по статье о распространении заведомо ложной информации о Вооружённых силах РФ, сообщает РИА Новости.
Прокурор потребовал приговорить Невзорова к девяти годам лишения свободы. При этом статья, по которой обвиняется журналист, предусматривает максимум пять лет тюрьмы.
«Прошу признать Невзорова виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «д» части второй статьи 207.3 УК РФ, и назначить ему наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», - сказал прокурор.
Ранее Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Невзорова, который, согласно материалам дела, совершил противоправные деяния по мотивам политической ненависти. Речь идёт о публикациях журналиста в соцсетях и размещении роликов на видеохостинге YouTube, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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