Прокурор попросил заочно приговорить Невзорова к 9 годам колонии

Прокурор потребовал приговорить Невзорова к девяти годам лишения свободы. При этом статья, по которой обвиняется журналист, предусматривает максимум пять лет тюрьмы.

«Прошу признать Невзорова виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «д» части второй статьи 207.3 УК РФ, и назначить ему наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», - сказал прокурор.

Ранее Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Невзорова, который, согласно материалам дела, совершил противоправные деяния по мотивам политической ненависти. Речь идёт о публикациях журналиста в соцсетях и размещении роликов на видеохостинге YouTube, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

