Глава Крыма не исключил попыток провокаций от Украины в День Победы

Он отметил, что в течении недели ЦИПсО демонстрирует повышенную активность и придумывает новые «истории» по региону.

«В основном атаки все информационные, это с целью создать у нас в тылу группировки, создать панику... Ожидать провокации нужно, мы к ним готовы», - указал он.

Аксенов напомнил, что в Крыму отказались от проведения массовых мероприятий 9 мая, все службы находятся в состоянии готовности.

Ранее суд в Крыму вынес постановление о взятии под стражу семерых предполагаемых членов агентурной сети военной разведки Украины, которые планировали террористические акты и покушения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

