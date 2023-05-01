Аксенов заявил о сбитом на западе Крыма беспилотнике

Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале заявил, что на западе республики силы ПВО сбили беспилотник.

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Он также отметил, что российские военнослужащие «решают задачи четко и эффективно».

«Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», - написал Аксенов.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявил об уничтожении в приграничном Суджанском районе дрона украинской армии, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:Сергей АксеновСпецоперацияБеспилотникиПВОКрым

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