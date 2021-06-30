Глава Крыма назвал основные места заражения COVID-19 в регионе
Основные места заражения коронавирусной инфекцией в Крыму — общественный транспорт, места массового скопления людей, в том числе больницы, а также ночные развлекательные заведения. Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов на заседании оперштаба по недопущению распространения COVID-19.
«Это три позиции, по которым у нас основное количество зараженных», — цитирует Аксенова РИА Новости.
Кроме того, глава Крыма поручил проработать меры, которые позволят избежать очередей в больницах региона.
С начала пандемии в республике зарегистрировали 48,4 тысячи случаев коронавируса, 43,4 тысячи человек выздоровели, 1505 пациентов скончались.
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