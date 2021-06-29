Пункты COVID-вакцинации откроются на набережных Крыма

Прививочные пункты для вакцинации от коронавируса откроются на набережных в Крыму с четверга, 1 июля. Об этом сообщили в министерстве внутренней политики, информации и связи республики. В этих пунктах смогут получить прививку как местные жители, так и туристы.

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в Крыму идентифицировано более 48 тысяч случаев коронавирусной инфекции. Вылечились свыше 43 тысяч пациентов с COVID-19, скончались около 1,5 тысяч человек.

На полуострове с 22 июня вновь ужесточили ограничения в связи с ростом заболеваемости. Рекомендовано сделать прививки работникам сфер туризма и услуг. До 1 сентября запрещается работа заведений общепита по ночам, проведение развлекательных мероприятий.

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ФОТО: РИА Новости, Константин Михальчевский
ТЕГИ:КоронавирусВакцинацияКрым
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