Глава Кореневского района Курской области призвала жителей не пытаться вернуться

Жителям Кореневского района Курской области пока не стоит пытаться вернуться домой, написала на своей странице «ВКонтакте» глава муниципалитета Марина Дегтярева.

СМИ: В Курской области ВС России уничтожили группу из 16 штурмовиков ВСУ

Оперативную обстановку в районе Дегтярева охарактеризовала как напряженную. По ее словам, некоторые жители пытаются вернуться домой и создают препятствия для работы военных.

«Возвращение в район пока что невозможно для местных жителей, а иной раз и вовсе оборачивается страшными трагедиями», - подчеркнула глава администрации.

Минобороны России в воскресенье сообщило о подготовке Украиной провокации на Курской атомной электростанции, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУУкраинаКурская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры