Глава Кореневского района Курской области призвала жителей не пытаться вернуться

Оперативную обстановку в районе Дегтярева охарактеризовала как напряженную. По ее словам, некоторые жители пытаются вернуться домой и создают препятствия для работы военных.

«Возвращение в район пока что невозможно для местных жителей, а иной раз и вовсе оборачивается страшными трагедиями», - подчеркнула глава администрации.

Минобороны России в воскресенье сообщило о подготовке Украиной провокации на Курской атомной электростанции, передает «Радиоточка НСН».

