СМИ: В Курской области ВС России уничтожили группу из 16 штурмовиков ВСУ

В Курской области российские военные уничтожили подразделение ВСУ из 16 штурмовиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя силового ведомства России.

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По данным источника, группа украинских военных 225-го отдельного штурмового батальона 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ была уничтожена в районе населенного пункта Кремяное.

Ранее экс-начальник штаба – первый замкомандующего ВДВ России, генерал-лейтенант Николай Стаськов в беседе с НСН заявил, что российские военные в течение месяца окончательно выбьют ВСУ с территории Курской области.

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ФОТО: ТАСС
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