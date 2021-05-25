Глава Коми заявил, что Путин – это он
Глава республики Коми Владимир Уйба заявил, что для жителей региона он – Путин. Заявление прозвучало в ходе встречи губернатора с местными жителями. Видеозапись опубликовал YouTube-канал «Новая Республика».
Руководитель республики обратился к жителям села Мутный Материк с просьбой оформить «перечень вопросов» по селу, добавив, что не надо их связывать «с сегодняшней ситуацией с нефтью». На возмущения людей, которые заявили, что обратятся с жалобой к президенту РФ Владимиру Путину из-за разлива нефти на Ошском месторождении, Уйба заявил, что Путин для них – это он.
«Да какой Путин? У вас я — Путин. Какой Путин вам?» — сказал Уйба.
11 мая в Усинске (Республика Коми) нефтепродукты попали в реку Колва из-за разгерметизации напорного нефтепровода Ошского месторождения. Власти заявили, что источник утечки находился в Ненецком автономном округе. В Усинске был введен режим ЧС. По данным Росприроднадзора, из-за разлива нефтепродуктов загрязнено оказалось около 1,3 гектара земель.
Официальный представитель социального проекта Humanity Андрей Лобода в беседе с «Известиями» сообщил, что ущерб от разлива нефтепродуктов в Коми может составлять от 700 млн до 1 млрд рублей.
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