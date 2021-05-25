Глава Коми заявил, что Путин – это он

«Да какой Путин? У вас я — Путин. Какой Путин вам?» — сказал Уйба.

11 мая в Усинске (Республика Коми) нефтепродукты попали в реку Колва из-за разгерметизации напорного нефтепровода Ошского месторождения. Власти заявили, что источник утечки находился в Ненецком автономном округе. В Усинске был введен режим ЧС. По данным Росприроднадзора, из-за разлива нефтепродуктов загрязнено оказалось около 1,3 гектара земель.

Официальный представитель социального проекта Humanity Андрей Лобода в беседе с «Известиями» сообщил, что ущерб от разлива нефтепродуктов в Коми может составлять от 700 млн до 1 млрд рублей.





