Протяженность разлива нефтепродуктов на Волхове достигла 20 км
26 марта 202118:03
Полоса загрязнения протяженностью около 20 километров и шириной 15 метров образовалась в прибрежной зоне реки Волхов Новгородской области, передает РИА Новости.
Ранее у населенного пункта Слутка разлились нефтепродукты в результате утилизации старого судна еще зимой, остатки машинного масла и топлива весной растаяли стали стекать в сторону реки.
Разлив огорожен, расширение пятна прекратилось, угрозы попадания нефтепродуктов в систему водозабора нет.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru