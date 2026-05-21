Песков: Русские готовы к разговору с Европой

В Москве слышат заявления из Европы, в том числе от президента Финляндии Александера Стубба, о необходимости вести диалог с Россией. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он указал, что диалог всегда лучше тотальной конфронтации.

«И, если такая модальность в поведении европейцев сменится в пользу диалога, мы это будем только приветствовать... Русские готовы к разговору», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что европейцы не могут стать посредниками в переговорах России и Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
