Песков: Русские готовы к разговору с Европой
В Москве слышат заявления из Европы, в том числе от президента Финляндии Александера Стубба, о необходимости вести диалог с Россией. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он указал, что диалог всегда лучше тотальной конфронтации.
«И, если такая модальность в поведении европейцев сменится в пользу диалога, мы это будем только приветствовать... Русские готовы к разговору», - подчеркнул представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что европейцы не могут стать посредниками в переговорах России и Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
