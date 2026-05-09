В Хабаровске прошел самый масштабный на Дальнем Востоке парад 9 мая
Главный в Восточном военном округе парад в честь 81-летия Победы в Великой Отечественной войне прошел в Хабаровске. Об этом говорится в сообщении ВВО.
Мероприятие состоялось на главной площади города воинской славы - площади имени Ленина. Парадом командовал замначальника штаба округа генерал-майор Дмитрий Горбатенко, принимал его и. о. командующего войсками округа генерал-лейтенант Михаил Носулев.
«Всего в масштабном военном параде в Хабаровске приняли участие в составе пеших парадных расчетов более 2 600 человек, в том числе от Министерства обороны... более 1 600 военнослужащих», - отметили в ВВО.
Как пишет ТАСС, событие стало самым большим по числу участников на Дальнем Востоке. Известно, что парады Победы прошли во Владивостоке и в Южно-Сахалинске. В них приняли участие около 1,4 тысячи и 900 человек соответственно.
Между тем в Кремле рассказали, что парад 9 мая в Москве пройдет «как обычно».
