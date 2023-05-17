Глава ГУР Украины попытался оправдаться после слов об убийствах россиян
17 мая 202311:57
Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что его высказывание об убийствах россиян подверглось монтажу. Об этом глава ГУР сообщил YouTube-каналу «Исландия».
Ранее Буданов заявил, что спецслужбы Украины «убивали и будут убивать русских в любой точке мира» до победы Киева, напоминает RT.
По словам главы разведки, СМИ представили «порезанную» версию беседы, пишет «Свободная пресса».
«Из нее вырезали, так сказать, самое главное — россиян, которые являются военными преступниками», — отметил Буданов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru