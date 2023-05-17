Глава ГУР Украины попытался оправдаться после слов об убийствах россиян

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что его высказывание об убийствах россиян подверглось монтажу. Об этом глава ГУР сообщил YouTube-каналу «Исландия».

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Ранее Буданов заявил, что спецслужбы Украины «убивали и будут убивать русских в любой точке мира» до победы Киева, напоминает RT.

По словам главы разведки, СМИ представили «порезанную» версию беседы, пишет «Свободная пресса».

«Из нее вырезали, так сказать, самое главное — россиян, которые являются военными преступниками», — отметил Буданов.

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ФОТО: РИА Новости
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