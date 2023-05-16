ООН выступила против терактов после слов Буданова об убийствах россиян
16 мая 202320:39
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация выступает против любых терактов. Об этом пишет РИА Новости.
Представителя генсека ООН попросили прокомментировать заявления главы украинской разведки Кирилла Буданова о причастности Киева к убийствам россиян.
Дюжаррик отметил, что не видел цитату.
«Мы, конечно, выступаем против любых терактов», - сказал он.
Буданов ранее признал причастность Украины к нападениям на россиян. Он не назвал конкретных имен, на кого покушался Киев, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ООН выступила против терактов после слов Буданова об убийствах россиян
- CNN сообщил о повреждении системы Patriot при ракетном ударе по Украине
- Генерал ВСУ Кривонос: Зеленский недооценил мощь российской армии
- ФСБ пресекла деятельность восьми ДРГ в Свердловской и Тюменской областях
- В США арестовали подозреваемых в обходе санкций россиян
- Bloomberg: в районе взрыва «Северных потоков» зафиксированы неизвестные толчки
- Власти США объявили награду за поимку предполагаемого российского хакера
- Зюганов призвал не разжигать скандал вокруг генерала-коммуниста Соболева
- Бойцы ЧВК «Вагнер» посетили караоке-клуб, запретивший исполнять российский гимн
- СМИ: Noize MС накажут за отсутствие маркировки «иностранного агента»
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru