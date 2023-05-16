ООН выступила против терактов после слов Буданова об убийствах россиян

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация выступает против любых терактов. Об этом пишет РИА Новости.

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Представителя генсека ООН попросили прокомментировать заявления главы украинской разведки Кирилла Буданова о причастности Киева к убийствам россиян.

Дюжаррик отметил, что не видел цитату.

«Мы, конечно, выступаем против любых терактов», - сказал он.

Буданов ранее признал причастность Украины к нападениям на россиян. Он не назвал конкретных имен, на кого покушался Киев, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr/sanjitbakshi
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