Глава государства и мэр Москвы открыли колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ

«Раньше было колесо обозрения, но морально и физически устаревшее. Долго подбирали инвестора, нашли его. Инвестор за свои деньги сделал такое великолепное сооружение, самое большое колесо обозрения в Европе, раньше таким было лондонское, а с сегодняшнего дня Лондон на втором месте, сегодня открываем», - цитирует Сергея Собянина Газета.ru.

Колесо обозрения «Солнце Москвы» оборудовано 30 закрытыми кабинами, каждая из которых рассчитана на 15 пассажиров. В пяти кабинах пол прозрачный. Один оборот колеса обозрения длится 18 минут и 40 секунд. Оно доступно круглогодично благодаря системе климат-контроля в кабинках. «Солнце Москвы» может вместить до 450 человек, сообщают пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Предполагается, что аттракцион будет привлекать более 2,5 млн посетителей ежегодно.

Церемония открытия состоялась прошла в режиме видеоконференцсвязи, глава государства и мэр города связывались с ВДНХ из концертного зала «Зарядье», где проходит праздничный концерт, посвященный. Открытие транслировал телеканал «Россия 24».

