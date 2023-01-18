Глава «Газпром-медиа» назвал условие блокировки Youtube в России
Блокировку видеохостинга YouTube в России могут рассмотреть, если платформа продолжит «систематически и осознанно» нарушать российское законодательство. Об этом заявил глава «Газпром-медиа» Александр Жаров в интервью РБК.
Глава холдинга высказал мнение, что в случае блокировки сервиса часть пользователей продолжит пользоваться YouTube с помощью VPN, а доля юзеров может перейти на российский видеохостинг Rutube.
По словам Жарова, российская платформа не является заменой американскому сервису, и для Rutube нет прямой выгоды в случае блокировки YouTube. Глава «Газпром-медиа» пояснил, что YouTube — «всемирный видеопоисковик», который в течение восьми лет развивал рекомендательную нейросеть, российская же платформа только в начале своего пути.
«Мы можем нарастить серверную группу и пропускную способность. <...> Мы можем использовать мощности дата-центров, чтобы хранить больше загружаемого пользователями контента. <...> Но такого количества контента, которое есть на Youtube, не планируется к появлению на Rutube», — добавил Жаров.
Ранее СМИ неоднократно сообщали о возможной блокировке YouTube в России. Однако Минцифры в октябре заявило, что таких мер в отношении видеохостинга не планируется, напоминает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+4 042 / сут.
Умерли
394 тыс.+45 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+4 933 / сут.
- СМИ: В Воронежской и Липецкой областях ищут сбежавшего вооруженного дезертира
- В Японии заявили, что экономика России выстояла перед лицом западных санкций
- Глава «Газпром-медиа» назвал условие блокировки Youtube в России
- Небензя объяснил ЧП в Днепропетровске нарушением Киевом гуманитарного права
- В ДНР заявили, что ВСУ выдали позиции польских военных в Соледаре
- Захарова ответила на призыв фон дер Ляйен предоставить Украине любое оружие
- СМИ: Индия превзошла Китай по численности населения
- Экс-глава Свердловской области рассказал о «спасении» Уралвагонзавода от Чубайса
- В Кремле заявили, что Украина исключает для себя возможность переговоров
- Глава МИД ЮАР призвала США отозвать законопроект о борьбе с Россией в Африке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru