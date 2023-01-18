Глава «Газпром-медиа» назвал условие блокировки Youtube в России

Глава холдинга высказал мнение, что в случае блокировки сервиса часть пользователей продолжит пользоваться YouTube с помощью VPN, а доля юзеров может перейти на российский видеохостинг Rutube.

По словам Жарова, российская платформа не является заменой американскому сервису, и для Rutube нет прямой выгоды в случае блокировки YouTube. Глава «Газпром-медиа» пояснил, что YouTube — «всемирный видеопоисковик», который в течение восьми лет развивал рекомендательную нейросеть, российская же платформа только в начале своего пути.

«Мы можем нарастить серверную группу и пропускную способность. <...> Мы можем использовать мощности дата-центров, чтобы хранить больше загружаемого пользователями контента. <...> Но такого количества контента, которое есть на Youtube, не планируется к появлению на Rutube», — добавил Жаров.

Ранее СМИ неоднократно сообщали о возможной блокировке YouTube в России. Однако Минцифры в октябре заявило, что таких мер в отношении видеохостинга не планируется, напоминает Ura.ru.

