Алаудинов заявил, что «Ахмат» никогда не брал в плен иностранцев
Бойцы подразделения «Ахмат» не берут в плен иностранных наемников, которые сражаются на стороне Украины, рассказал командир спецназа «Ахмат» и замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Его слова приводят РИА Новости.
Он отметил, что такая задача бойцам никогда не ставилась. По словам Алаудинова, иностранные наемники вообще проживают вдали от зоны конфликта и не имеют представления, за что сражаются. Также многие из них открыто заявляли, что «едут убивать русских».
При этом он подчеркнул, что к украинским военным более избирательное отношение, так как многие из их были насильно отправлены государством на фронт. В их отношении действует приказ о сохранении их жизни, если они готовы сложить оружие.
Ранее Алаудинов заявил, что украинские военные могут встать в строй вместе с российскими бойцами, если «не испачкали руки в крови», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Актер Михаил Ефремов отклоняет предложения о съемках в кино
- ВСУ атаковали предприятия и административные здания в Рыльске
- СМИ: Массовое отравление арбузами среди россиян произошло в Египте
- Два фильма Marvel о «Мстителях» задержатся почти на год
- В «Центре драматургии и режиссуры» состоится премьера спектакля «Енгибаров»
- В Калининграде задержали россиянина, готовившего теракт ко Дню Победы
- Синоптик Леус: В Москве началось метеорологическое лето
- В Россию экстрадируют разыскиваемого более 11 лет главу наркокартеля
- У побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 5,4
- Сиквел «Дьявол носит Prada» выйдет в 2026 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru