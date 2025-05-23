Алаудинов заявил, что «Ахмат» никогда не брал в плен иностранцев

Бойцы подразделения «Ахмат» не берут в плен иностранных наемников, которые сражаются на стороне Украины, рассказал командир спецназа «Ахмат» и замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Его слова приводят РИА Новости.

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Он отметил, что такая задача бойцам никогда не ставилась. По словам Алаудинова, иностранные наемники вообще проживают вдали от зоны конфликта и не имеют представления, за что сражаются. Также многие из них открыто заявляли, что «едут убивать русских».

При этом он подчеркнул, что к украинским военным более избирательное отношение, так как многие из их были насильно отправлены государством на фронт. В их отношении действует приказ о сохранении их жизни, если они готовы сложить оружие.

Ранее Алаудинов заявил, что украинские военные могут встать в строй вместе с российскими бойцами, если «не испачкали руки в крови», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
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