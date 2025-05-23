Он отметил, что такая задача бойцам никогда не ставилась. По словам Алаудинова, иностранные наемники вообще проживают вдали от зоны конфликта и не имеют представления, за что сражаются. Также многие из них открыто заявляли, что «едут убивать русских».

При этом он подчеркнул, что к украинским военным более избирательное отношение, так как многие из их были насильно отправлены государством на фронт. В их отношении действует приказ о сохранении их жизни, если они готовы сложить оружие.

Ранее Алаудинов заявил, что украинские военные могут встать в строй вместе с российскими бойцами, если «не испачкали руки в крови», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



