Лев Лещенко выпустит новый альбом «Только в любви»

Известно, что в пластинку войдут как новые песни Лещенко, так и его дуэты с такими молодыми артистами, как Алексей Воробьев, Елена Гусарова, Зара и Александра Воробьева.

Альбом представит «Креатив Медиа». Релиз намечен на 6 июня 2025 года.

По словам Лещенко, он любит сотрудничать с молодыми артистами и перенимать их настроение.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин в беседе с RT рассказал, как работает вирусная популярность.

