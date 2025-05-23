Лев Лещенко выпустит новый альбом «Только в любви»

Народный артист РСФСР Лев Лещенко представит новый альбом.

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Известно, что в пластинку войдут как новые песни Лещенко, так и его дуэты с такими молодыми артистами, как Алексей Воробьев, Елена Гусарова, Зара и Александра Воробьева.

Альбом представит «Креатив Медиа». Релиз намечен на 6 июня 2025 года.

По словам Лещенко, он любит сотрудничать с молодыми артистами и перенимать их настроение.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин в беседе с RT рассказал, как работает вирусная популярность.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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