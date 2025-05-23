Лев Лещенко выпустит новый альбом «Только в любви»
23 мая 202508:46
Народный артист РСФСР Лев Лещенко представит новый альбом.
Известно, что в пластинку войдут как новые песни Лещенко, так и его дуэты с такими молодыми артистами, как Алексей Воробьев, Елена Гусарова, Зара и Александра Воробьева.
Альбом представит «Креатив Медиа». Релиз намечен на 6 июня 2025 года.
По словам Лещенко, он любит сотрудничать с молодыми артистами и перенимать их настроение.
Ранее продюсер Иосиф Пригожин в беседе с RT рассказал, как работает вирусная популярность.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Синоптик Леус: В Москве началось метеорологическое лето
- В Россию экстрадируют разыскиваемого более 11 лет главу наркокартеля
- У побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 5,4
- Сиквел «Дьявол носит Prada» выйдет в 2026 году
- Умер звезда фильма «Дуэнья» актер Александр Сафронов
- При атаке БПЛА в Ельце повреждены 30 квартир
- ВПП аэропорта на космодроме Восточный ввели в эксплуатацию
- Меркель заявила, что Европе может «прийти конец» по причине миграции
- Пострадавшего при атаке БПЛА главу Беловского района Курской области доставили в Москву
- Исполнитель «Espresso Macchiato» Томми Кэш начнет свой европейский тур с Италии
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru