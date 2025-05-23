В ДТП с тремя машинами под Волгоградом погибли пять человек

Три автомобиля столкнулись в Жирновском районе в Волгоградской области, погибли пять человек. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла на региональной дороге накануне ночью. Автомобиль «Лада Калина» выехал на встречную полосу и столкнулась с двумя машинами.

«В результате ДТП от полученных травм скончались пять человек», - указали в МВД.

Кроме того, два человека пострадали.

Ранее в Волгоградской области на трассе Волгоград-Каменск-Шахтинский-Луганск автомобиль сбил 10-летнюю девочку, перебегавшую дорогу в неположенном месте. Ребенка доставили в больницу с травмами разной степени тяжести, пишет 360.ru.

