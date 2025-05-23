Меркель заявила, что Европе может «прийти конец» по причине миграции

Она выразила сомнение в том, что в Германии смогут окончательно побороть нелегальную миграцию на германо-австрийской или германо-польской границе. Меркель подчеркнула, что всегда делала ставку на отношения с Европой.

Так, политик уверена, что односторонние шаги отдельных стран могут лишить Европу передвижения. Поэтому она призвала искать единое решение для всего ЕС, сообща, «иначе Европе придет конец».

Ранее новое руководство ФРГ запретило въезд в страну мигрантам без документов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

