Меркель заявила, что Европе может «прийти конец» по причине миграции

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель высказалась против ужесточения погранконтроля нынешним правительством ФРГ в рамках мер по борьбе с нелегальной миграцией, сообщило издание Der Spiegel. Бывший канцлер выступала на форуме, организованном газетой Südwest Presse в городе Ной-Ульм.

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Она выразила сомнение в том, что в Германии смогут окончательно побороть нелегальную миграцию на германо-австрийской или германо-польской границе. Меркель подчеркнула, что всегда делала ставку на отношения с Европой.

Так, политик уверена, что односторонние шаги отдельных стран могут лишить Европу передвижения. Поэтому она призвала искать единое решение для всего ЕС, сообща, «иначе Европе придет конец».

Ранее новое руководство ФРГ запретило въезд в страну мигрантам без документов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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