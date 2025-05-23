Совет ЕС 27 мая обсудит лишение Венгрии права голоса

Совет ЕС проведет слушание по вопросу о лишении Венгрии права голоса в союзе 27 мая, следует из повестки дня на сайте органа.

«Министры проведут восьмое слушание по Венгрии в рамках процедуры, предусмотренной статьей 7 [Договора о Евросоюзе]», - отмечается в сообщении.

Соответствующую процедуру инициировал Европарламент. Согласно статье 7, отдельные права государств ЕС, в том числе право голоса представителя в Совете ЕС, могут быть приостановлены из-за действий, которые противоречат общим ценностям объединения.

Ранее СМИ сообщили, что в ЕС обсуждают тему лишения Будапешта права голоса из-за его возможности блокировать ключевые решения союза, в том числе имеющие отношение к России.

На минувшей неделе Венгрия поддержала новый, 17-й пакет санкций ЕС против России из-за «относительной слабости» мер, пишет 360.ru.

