Во Франции арестовали 55 мужчин, обвиняемых в педофилии

55 мужчин, обвиняемых в педофилии, арестованы в рамках масштабной операции по пресечению их деятельности в интернете во Франции, сообщил телеканал CNN.

По данным телеканала, подозреваемые обвиняются в обмене материалами о сексуальном насилии над детьми в Telegram с «чрезвычайно опасным» педофилом, который был арестован летом 2024 года.