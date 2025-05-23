Во Франции арестовали 55 мужчин, обвиняемых в педофилии
55 мужчин, обвиняемых в педофилии, арестованы в рамках масштабной операции по пресечению их деятельности в интернете во Франции, сообщил телеканал CNN.
По данным телеканала, подозреваемые обвиняются в обмене материалами о сексуальном насилии над детьми в Telegram с «чрезвычайно опасным» педофилом, который был арестован летом 2024 года.
Возраст задержанных мужчин варьируется от 25 до 75 лет. Среди них есть госслужащие, отцы, военные и фельдшеры.
Хранение и распространение материалов о сексуальном насилии над несовершеннолетними карается во Франции тюремным заключением сроком на пять лет и штрафом в размере €100 тысяч.
Ранее французский суд признал актера Жерара Депардье виновным по обвинению в сексуальных домогательствах, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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