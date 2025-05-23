В Непале расследуют подъем на Эверест британских военных в рекордные сроки
Власти Непала расследуют деятельность британской группы альпинистов из бывших военнослужащих и одного министра, которые за рекордные сроки взошли на Эверест с использованием допинга. Об этом сообщил глава туристического ведомства Непала Нараян Прасад Регми в интервью Telegraph.
Издание уточняет, что обычно восхождение на вершину занимает около двух месяцев при условии традиционных способов акклиматизации, однако министр по делам ветеранов Эл Карнс с командой использовали ксенон (ингаляционное лекарственное средство – прим. НСН), чтобы облегчить свое состояние. В результате они взошли на Эверест за пять дней.
Прасад Регми уточнил, что проводится расследование, в рамках которого министр и участники группы будут вызваны на допрос, и позднее туристическое ведомство «примет меры…в соответствии с законом».
Ранее стало известно, что Непал планирует выдавать разрешения на восхождение на Эверест только опытным альпинистам, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru