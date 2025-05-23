ВПП аэропорта на космодроме Восточный ввели в эксплуатацию

Воздушное судно по традиции встретили водяным салютом в виде арки.



Первым официальным рейсом на «Восточный» прибыла делегация «Роскосмоса» во главе с генеральным директором Дмитрием Бакановым.

Теперь космические аппараты можно будет доставлять авиатранспортом напрямую на космодром - это сократит время транспортировки.

Ранее Баканов обсудил с послом Венгрии в России Норбертом Конкой сотрудничество в области космоса, отмечает RT.