ВПП аэропорта на космодроме Восточный ввели в эксплуатацию
23 мая 202509:17
Самолет Ту-204-300 совершил первый официальный рейс в аэропорт космодрома «Восточный», рассказали в «Роскосмосе».
Воздушное судно по традиции встретили водяным салютом в виде арки.
Первым официальным рейсом на «Восточный» прибыла делегация «Роскосмоса» во главе с генеральным директором Дмитрием Бакановым.
Теперь космические аппараты можно будет доставлять авиатранспортом напрямую на космодром - это сократит время транспортировки.
Ранее Баканов обсудил с послом Венгрии в России Норбертом Конкой сотрудничество в области космоса, отмечает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru