ВПП аэропорта на космодроме Восточный ввели в эксплуатацию

Самолет Ту-204-300 совершил первый официальный рейс в аэропорт космодрома «Восточный», рассказали в «Роскосмосе».

«Роскосмос» сообщил об обновлении спутников «Луч»

Воздушное судно по традиции встретили водяным салютом в виде арки.

Первым официальным рейсом на «Восточный» прибыла делегация «Роскосмоса» во главе с генеральным директором Дмитрием Бакановым.

Теперь космические аппараты можно будет доставлять авиатранспортом напрямую на космодром - это сократит время транспортировки.

Ранее Баканов обсудил с послом Венгрии в России Норбертом Конкой сотрудничество в области космоса, отмечает RT.

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ФОТО: "Роскосмос"
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