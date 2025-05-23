Исполнитель «Espresso Macchiato» Томми Кэш начнет свой европейский тур с Италии

На «Евровидении-2025» Кэш исполнил песню под названием «Espresso Macchiato» на итальянском языке. В ней рассказывается о любви к кофе, постоянной работе и больших заработках. В связи с этим итальянская ассоциация по защите прав потребителей «Codacons» в феврале 2025 года даже подала жалобу в Европейский вещательный союз с просьбой убрать песню Эстонии с конкурса из-за стереотипных образов итальянцев. По итогам конкурса Кэш занял третье место, его обогнали только представительница Израиля Юваль Рафаэль и победитель – австрийский певец JJ с песней «Wasted Love».

Гастрольный тур эстонского рэпера стартует 9 сентября 2025 года тремя концертами в Италии, затем Томми отправится в Болгарию, Венгрию, Румынию, Великобританию, Нидерланды, Германию, Польшу, Словению, Латвию, Литву, Норвегию, Швецию, Испанию. Тур завершится в декабре во Франции.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов назвал «Евровидение» парадом уродов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

