Исполнитель «Espresso Macchiato» Томми Кэш начнет свой европейский тур с Италии
Участник 69-го песенного конкурса «Евровидение» от Эстонии Томми Кэш (Томас Таммеметс) анонсировал свой европейский тур.
На «Евровидении-2025» Кэш исполнил песню под названием «Espresso Macchiato» на итальянском языке. В ней рассказывается о любви к кофе, постоянной работе и больших заработках. В связи с этим итальянская ассоциация по защите прав потребителей «Codacons» в феврале 2025 года даже подала жалобу в Европейский вещательный союз с просьбой убрать песню Эстонии с конкурса из-за стереотипных образов итальянцев. По итогам конкурса Кэш занял третье место, его обогнали только представительница Израиля Юваль Рафаэль и победитель – австрийский певец JJ с песней «Wasted Love».
Гастрольный тур эстонского рэпера стартует 9 сентября 2025 года тремя концертами в Италии, затем Томми отправится в Болгарию, Венгрию, Румынию, Великобританию, Нидерланды, Германию, Польшу, Словению, Латвию, Литву, Норвегию, Швецию, Испанию. Тур завершится в декабре во Франции.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов назвал «Евровидение» парадом уродов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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