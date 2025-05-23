Пострадавшего при атаке БПЛА главу Беловского района Курской области доставили в Москву

Лечение Волобуев будет проходить в Национальном медицинском центре травматологии и ортопедии. Ему предстоит операция, затем реабилитация в столичной клинике. Сейчас его состояние стабильное, отмечает RT.

Накануне украинский беспилотник ударил по машине чиновника, в результате чего Волобуев получил травмы бедра и руки.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сообщил, что Владимир Путин позвонил Волобуеву и пожелал ему скорейшего выздоровления. Сам чиновник выразил уверенность, что этот звонок поможет ему быстрее восстановиться, передает «Радиоточка НСН».

