Пострадавшего при атаке БПЛА главу Беловского района Курской области доставили в Москву

Главу Беловского района Курской области Николая Волобуева доставили в Москву, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Глава района Курской области рассказал о ранении при атаке беспилотника

Лечение Волобуев будет проходить в Национальном медицинском центре травматологии и ортопедии. Ему предстоит операция, затем реабилитация в столичной клинике. Сейчас его состояние стабильное, отмечает RT.

Накануне украинский беспилотник ударил по машине чиновника, в результате чего Волобуев получил травмы бедра и руки.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сообщил, что Владимир Путин позвонил Волобуеву и пожелал ему скорейшего выздоровления. Сам чиновник выразил уверенность, что этот звонок поможет ему быстрее восстановиться, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Александр Хинштейн
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