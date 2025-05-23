Пострадавшего при атаке БПЛА главу Беловского района Курской области доставили в Москву
Главу Беловского района Курской области Николая Волобуева доставили в Москву, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн.
Лечение Волобуев будет проходить в Национальном медицинском центре травматологии и ортопедии. Ему предстоит операция, затем реабилитация в столичной клинике. Сейчас его состояние стабильное, отмечает RT.
Накануне украинский беспилотник ударил по машине чиновника, в результате чего Волобуев получил травмы бедра и руки.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сообщил, что Владимир Путин позвонил Волобуеву и пожелал ему скорейшего выздоровления. Сам чиновник выразил уверенность, что этот звонок поможет ему быстрее восстановиться, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru