Клишас не согласился с требованием блокировки YouTube в России

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас считает, что неправильно требовать блокировку YouTube в России. Об этом сенатор написал в своем Telegram-канале.

Вместе с тем Клишас заявил о необходимости «работы над появлением отечественных площадок».