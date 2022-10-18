Клишас не согласился с требованием блокировки YouTube в России
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас считает, что неправильно требовать блокировку YouTube в России. Об этом сенатор написал в своем Telegram-канале.
Вместе с тем Клишас заявил о необходимости «работы над появлением отечественных площадок».
Ранее его коллега, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сообщил, что обратится в Роскомнадзор с предложением заблокировать видеохостинг YouTube. Он утверждает, что YouTube — «идеологический информационный проект», который стремится «сохранить некоторое влияние на российскую аудиторию» и сделать ее «зависимой» от платформы.
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