Москалькова рассказала о визитах врачей к Навальному в колонии

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о том, что оппозиционера Алексея Навального регулярно посещают врачи в ИК-2 во Владимирской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.

Москалькова отметила, что с 24 марта по 20 апреля Навального посещали рентгенолог, нейрохирург, невролог, нефролог и гастроэнтеролог. Она добавила, что запросила данные обследований и лично ознакомилась с результатами.

Омбудсмен пояснила, что в заключениях врачей есть результаты анализов и комментарии врачей Владимирской областной клинической больницы, а также письменные заключения гражданских специалистов.

Москалькова рассказала, что ей поступали запросы от СМИ, в связи с чем она инициировала данную проверку. Алексей Навальный 23 апреля объявил о выходе из голодовки, которую объявил 31 марта из-за отсутствия достаточной, по его мнению, медпомощи.