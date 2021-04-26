Москалькова рассказала о визитах врачей к Навальному в колонии
Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о том, что оппозиционера Алексея Навального регулярно посещают врачи в ИК-2 во Владимирской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.
Москалькова отметила, что с 24 марта по 20 апреля Навального посещали рентгенолог, нейрохирург, невролог, нефролог и гастроэнтеролог. Она добавила, что запросила данные обследований и лично ознакомилась с результатами.
Омбудсмен пояснила, что в заключениях врачей есть результаты анализов и комментарии врачей Владимирской областной клинической больницы, а также письменные заключения гражданских специалистов.
Москалькова рассказала, что ей поступали запросы от СМИ, в связи с чем она инициировала данную проверку. Алексей Навальный 23 апреля объявил о выходе из голодовки, которую объявил 31 марта из-за отсутствия достаточной, по его мнению, медпомощи.
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