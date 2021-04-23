Навальный решил прекратить голодовку

Алексей Навальный объявил о выходе из голодовки. Соответствующий пост появился в его Instagram. Оппозиционер держал голодовку в колонии Владимирской области, где отбывает наказание, с 31 марта. Он объявил ее, требуя допустить к нему врача в связи с жалобами на боли в спине. 19 апреля Навального перевели из ИК-2 в больницу на территории другой владимирской колонии.

Как говорится в посте политика, теперь основные его требования выполнены. Его два раза осмотрел консилиум врачей, сделали исследования и анализы, результаты которых отдают на руки. По словам Навального, медики, которым он полностью доверяет, накануне заявили, что голодовку следует снять.

«Ну и - скажу откровенно - их слова о том, что анализы показывают: «через минимальное время лечить будет некого»... ммм... кажутся мне заслуживающими внимания», - написал оппозиционер.

Еще одним аргументом в пользу прекращения голодовки, по словам оппозиционера, стала акция в его поддержку, в ходе которой такую же голодовку начали ещё несколько разных людей, включая представителей «Матерей Беслана».



