Apple запретила показ своей презентации в России
Компания Apple запретила показ презентации своих новых продуктов в России, сообщает ТАСС.
При попытке ссылку на трансляцию на Youtube-канале, пользователи получают сообщение, что «Владелец видео запретил просмотр в вашей стране».
Ожидается, что в ходе презентации, которая запланирована на вечер 8 марта, Apple представит новую версию смартфона iPhone, а также Ipad Air.
Ранее Apple открыла представительство, филиал или юридическое лицо в России, первой выполнив действия, необходимые иностранным компаниям, согласно «закона о приземлении».
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