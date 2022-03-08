Apple запретила показ своей презентации в России

Компания Apple запретила показ презентации своих новых продуктов в России, сообщает ТАСС.

Центробанк: Сервисы Apple Pay и Google Pay станут недоступны для карт MasterCard и Visa в РФ

При попытке ссылку на трансляцию на Youtube-канале, пользователи получают сообщение, что «Владелец видео запретил просмотр в вашей стране».

Ожидается, что в ходе презентации, которая запланирована на вечер 8 марта, Apple представит новую версию смартфона iPhone, а также Ipad Air.

Ранее Apple открыла представительство, филиал или юридическое лицо в России, первой выполнив действия, необходимые иностранным компаниям, согласно «закона о приземлении».

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Фото: pixabay.com/ 3005398
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