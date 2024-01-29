Глава ФПБК попросил проверить Надеждина на предмет иностранного финансирования
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин направил генпрокурору РФ Игорю Краснову обращение, в котором попросил проверить политика Бориса Надеждина на предмет получения им иностранного финансирования, сообщает RT.
Канал ссылается на копию документа, в котором общественник заявил о том, что политик выступает с антивоенными призывами и критикует спецоперацию на Украине.
По словам Бородина, Надеждин, который намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост президента РФ, выступает против курса государства на пресечение пропаганды нацизма, экстремизма и идеологии ЛГБТ (признано в РФ экстремистским движением и запрещено).
Кроме того, глава ФПБК отметил, что политика поддерживает покинувшая страну либеральная оппозиция, продвигая в его лице повестку «западных кураторов», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее правозищитник, член партии «Новые Люди» Александр Хуруджи в пресс-центре НСН призвал принять в РФ закон об уголовной ответственности для «серийных доносчиков», в число которых он включил главу «Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину» и Виталия Бородина.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru