Глава ФПБК Бородин: Запад использует Монеточку и Noize MC в своих интересах

Запад «использует дурачков», когда выдвигает на Нобелевскую премию мира рэпера Noize MC (Иван Алексеев, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и певицу Монеточку (Елизавета Гырдымова, внесена Минюстом в список иноагентов). Об этом заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в беседе с NEWS.ru.

По его мнению, Монеточка ничего из себя не представляет. Бородин отметил, что над этими уехавшими артистами на Западе смеются и используют их против России.