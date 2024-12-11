Глава ФПБК Бородин: Запад использует Монеточку и Noize MC в своих интересах
Запад «использует дурачков», когда выдвигает на Нобелевскую премию мира рэпера Noize MC (Иван Алексеев, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и певицу Монеточку (Елизавета Гырдымова, внесена Минюстом в список иноагентов). Об этом заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в беседе с NEWS.ru.
По его мнению, Монеточка ничего из себя не представляет. Бородин отметил, что над этими уехавшими артистами на Западе смеются и используют их против России.
«Это все лица, которые пытаются примкнуть к западной повестке, которые себя там не нашли и сейчас делают все для того, чтобы на них обратили внимание», - сказал он.
Ранее режиссер, народный артист РФ Никита Михалков заявил, что уехавшим из России деятелям культуры и гражданам, которые желают вернуться, следует доказать свою нужность стране. Михалков подчеркнул, что народ понял: уехавшие артисты «любили свою славу». По мнению режиссера, покинувшие РФ имеют право ругать страну, но не должны «жаловаться, что им, уехав, не так легко жить», передает «Радиоточка НСН».
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