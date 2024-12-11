Журналист: Монеточку и Noize MC номинировали на Нобелевскую премию мира

Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова, признана в России иностранным агентом) и музыкант Noize MC (Иван Алексеев, признан в РФ иноагентом) номинированы на Нобелевскую премию мира 2025 года, заявил журналист Владимир Раевский. Об этом он сообщил в соцсетях.

Журналист опубликовал видео с профессором Столичного университета Осло (OsloMet) Арнфинном Мурувиком Вуненом, который в беседе с Раевским рассказал о номинациях музыкантов.

«Самое важное, что они представляют своими голосами новое поколение, которое очень сильно высказываются за гуманистические ценности», — указал Вунен.

Гырдымова и Алексеев живут за рубежом, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Оба музыканта покинули Россию в 2022 году.

Ранее стало известно, что избранного президента США Дональда Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира в 2025 году, напоминает Ura.ru.

