Журналист: Монеточку и Noize MC номинировали на Нобелевскую премию мира
Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова, признана в России иностранным агентом) и музыкант Noize MC (Иван Алексеев, признан в РФ иноагентом) номинированы на Нобелевскую премию мира 2025 года, заявил журналист Владимир Раевский. Об этом он сообщил в соцсетях.
Журналист опубликовал видео с профессором Столичного университета Осло (OsloMet) Арнфинном Мурувиком Вуненом, который в беседе с Раевским рассказал о номинациях музыкантов.
«Самое важное, что они представляют своими голосами новое поколение, которое очень сильно высказываются за гуманистические ценности», — указал Вунен.
Гырдымова и Алексеев живут за рубежом, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Оба музыканта покинули Россию в 2022 году.
Ранее стало известно, что избранного президента США Дональда Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира в 2025 году, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru