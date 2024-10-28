Михалков призвал уехавших из РФ не жаловаться, что «не так легко жить»

Уехавшим из России деятелям культуры и гражданам, которые желают вернуться, следует доказать свою нужность стране, считает режиссер, народный артист РФ Никита Михалков. Об этом он заявил на пресс-конференции в ходе гастролей своего театра «Мастерская "12"» в Белграде.

«Богатые поп-звезды, которые покинули Россию, ошибочно полагали, что их будут любить тут так же, как там. Через какое-то время они поняли, что это не так. Им хочется вернуться обратно, там сытно, богато, красиво, их любили», — отметил режиссер.

Михалков подчеркнул, что народ понял: уехавшие артисты «любили свою славу». По мнению режиссера, покинувшие РФ имеют право ругать страну, но не должны «жаловаться, что им, уехав, не так легко жить».

Народный артист пожелал уехавшим, которые были нужны в стране, «постараться, чтобы снова стать нужными».

«Просто так ничего не будет, это жизнь», — добавил Михалков.

Ранее Никита Михалков заявил, что не хочет работать с артистами-иноагентами, покинувшими Россию, но затем вернувшимися в страну, напоминает РЕН ТВ.

