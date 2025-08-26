Глава ФПБК Бородин призвал Шнурова передать бойцам СВО 50 млн рублей
Лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову следовало бы направить часть своего гонорара на помощь участникам специальной военной операции (СВО). Об этом в своём Telegram-канале заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.
По его словам, за один концерт коллектив зарабатывает 23,5 млн рублей, а концертный тур по России принесёт музыкантам порядка 400 млн рублей.
«Полагаем, что Шнуров вполне сможет выделить порядка 50 млн», - написал Бородин.
Он добавил, что намерен официально обратиться к музыканту с просьбой о помощи участникам СВО.
Ранее глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн заявил «Радиоточке НСН», что Шнуров вернул организаторам его несостоявшихся концертов в «Лужниках» и на «Газпром Арене» полученные авансом 140 млн рублей.
