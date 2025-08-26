Глава ФПБК Бородин призвал Шнурова передать бойцам СВО 50 млн рублей

По его словам, за один концерт коллектив зарабатывает 23,5 млн рублей, а концертный тур по России принесёт музыкантам порядка 400 млн рублей.

«Полагаем, что Шнуров вполне сможет выделить порядка 50 млн», - написал Бородин.

Он добавил, что намерен официально обратиться к музыканту с просьбой о помощи участникам СВО.

Ранее глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн заявил «Радиоточке НСН», что Шнуров вернул организаторам его несостоявшихся концертов в «Лужниках» и на «Газпром Арене» полученные авансом 140 млн рублей.

