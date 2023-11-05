Глава Еврейской автономной области пригласил беженцев из Израиля и Газы

Губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислав Гольдштейн заявил о готовности принять беженцев из Израиля и сектора Газа. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

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По его словам, регион готов принять всех, кто прибудет с миром. Беженцы из Израиля и Газы смогут воспользоваться всеми мерами поддержки и найти приют в ЕАО, подчеркнул Гольдштейн.

Губернатор отметил, что в Еврейской автономной области проживают люди многих национальностей.

Секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба заявил о попытке группы ближневосточных беженцев попасть в республику со стороны Грузии. Он допустил, что подобные случаи могут повториться, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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