Глава Еврейской автономной области пригласил беженцев из Израиля и Газы
Губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислав Гольдштейн заявил о готовности принять беженцев из Израиля и сектора Газа. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.
По его словам, регион готов принять всех, кто прибудет с миром. Беженцы из Израиля и Газы смогут воспользоваться всеми мерами поддержки и найти приют в ЕАО, подчеркнул Гольдштейн.
Губернатор отметил, что в Еврейской автономной области проживают люди многих национальностей.
Секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба заявил о попытке группы ближневосточных беженцев попасть в республику со стороны Грузии. Он допустил, что подобные случаи могут повториться, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава Еврейской автономной области пригласил беженцев из Израиля и Газы
- «Краснодар» обыграл «Крылья Советов» и возглавил таблицу РПЛ
- От Голливуда до Апокалипсиса: ChatGPT меняет жизнь, восхищает и ужасает
- В Турции применили водометы против пытавшихся проникнуть на базу США
- Центробанк: россияне оценили годовую инфляцию в 14%
- Министр обороны Ирана пригрозил США «серьезным ударом»
- СМИ: Путин на следующей неделе посетит Казахстан
- «Кровавый спектакль»: Ядерная война приведет Израиль к его гибели
- ВС РФ уничтожили авиатехнику ВСУ на аэродроме в Полтавской области
- Боевики «Хезболлы» нанесли ракетный удар по израильской казарме
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru