Россияне рассказали, какими книгами больше всего гордятся после прочтения
Среди россиян наибольшей гордостью за прочтение пользуется роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Об этом говорится в исследовании сервисов «Литрес» и T2, результаты которого есть в распоряжении НСН.
В пятёрку книг, которыми читатели особенно гордятся, помимо булгаковского романа, вошли «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского, «Война и мир» Л. Н. Толстого, «Евгений Онегин» А. С. Пушкина и «Анна Каренина». Опрос, посвящённый книгам, прочтение которых вызывает чувство гордости, прошёл в июне 2026 года: в нём поучаствовали свыше 700 пользователей из различных городов России.
Участники опроса отметили, что эти произведения оказали на них заметное влияние: помогли иначе осмыслить взаимоотношения с окружающими, глубже погрузиться в историю страны и отдельных эпох, расширить словарный запас и улучшить речевую культуру, а также пробудить тягу к чтению и по‑новому взглянуть на мир.
Гордость за знакомство с этими книгами респонденты связывают с глубиной затрагиваемых в них вопросов — философских, нравственных, исторических, — а также с масштабностью произведений и их признанным культовым статусом.
Ранее сообщалось, что по итогу пяти месяцев 2026 года Михаил Булгаков стал самым популярным русским классиком среди россиян и самым продаваемым писателем русской литературы ХХ века. В мировом топе классиков лидирует Фёдор Достоевский, за ним идут Эрих Мария Ремарк и Лев Толстой, передает «Радиоточка НСН».
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