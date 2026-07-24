Президент Вьетнама стал лауреатом премии мира имени Толстого
Президенту Вьетнама То Ламу присудили Международную премию мира имени Л. Н. Толстого. Об этом сообщает РИА Новости.
Такое решение приняло жюри премии. Его огласил внук бывшего президента Франции Шарля де Голля, зампредседателя жюри Пьер де Голль на церемонии в Москве.
Международная премия мира имени Толстого была учреждена в России в 2022 году. Лауреата определяет международное жюри, оно присуждает награду за заслуги в «деятельности, направленной на противодействие угрозе развязывания третьей мировой войны и предотвращение ядерной катастрофы», вклад в обеспечение всеобщей и равной безопасности, «достижения в области демилитаризации, демократизации и гуманизации международных отношений», активную миротворческую деятельность и борьбу в защиту прав и свобод.
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