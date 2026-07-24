Президент Вьетнама стал лауреатом премии мира имени Толстого

Такое решение приняло жюри премии. Его огласил внук бывшего президента Франции Шарля де Голля, зампредседателя жюри Пьер де Голль на церемонии в Москве.

Международная премия мира имени Толстого была учреждена в России в 2022 году. Лауреата определяет международное жюри, оно присуждает награду за заслуги в «деятельности, направленной на противодействие угрозе развязывания третьей мировой войны и предотвращение ядерной катастрофы», вклад в обеспечение всеобщей и равной безопасности, «достижения в области демилитаризации, демократизации и гуманизации международных отношений», активную миротворческую деятельность и борьбу в защиту прав и свобод.

